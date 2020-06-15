ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü

Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölüZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapılan 3 işçiden Namık Canbaz (32), hayatını kaybetti.

15.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:07
Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapılan 3 işçiden Namık Canbaz (32), hayatını kaybetti. Mesut Akkaya ve Memduh Karadeli ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Özel elektrik firması çalışanları, caddeye aydınlatma direği dikimi çalışması yapmaya başladı. Vinç ile yere monte edilmeye çalışılan direk, orta gerilim hattına devrildi. Bu sırada işçiler, Namık Canbaz ile Mesut Akkaya ve Memduh Karadeli ve ismi öğrenilemeyen işçi, elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu işçiler, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Namık Canbaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, 3 işçi ile birlikte toplam 5 kişiyi işlemler için polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Rıdvan Dilmen, Muslera’nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Haber
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Haberler››Güncel››ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:37: Adalet Bakanı Gül: "Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet... - Haber 10:35: İstihdam Kalkanı paketi ile devlet destekleri 3 ay daha uzatıldı - Haber 10:35: Orman yangınlarına karşı 'havuz'lu önlem - Haber 10:33: Adalet Bakanı Gül: "Savunma ne kadar güçlü olursa yargının itibarı o kadar artar. Tüm çalışmalarda... - Haber 10:32: Akdeniz Belediyesinde 'Beyaz Masa' kuruluyor - Haber 10:21: CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı - Haber 09:57: Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu - Ekonomi 09:56: Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi - Haber 09:44: Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi - Haberler 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber