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Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu

Domuz avında kazayla vurulduZonguldak'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.

17.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:34
Domuz avında kazayla vuruldu
'ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.
Olay, Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu

Zonguldak, Köroğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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