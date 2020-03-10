ZONGULDAK Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, çıkan yangında öldü
Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, çıkan yangında öldüZONGULDAK'ta elektrik kesintisi nedeniyle mum yaktıktan sonra uyuya kalan Temel Çelik (82) ile Naciye Çelik (74), evde kanepenin tutuşması sonucu dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi.
10.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:43
Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, çıkan yangında öldü
ZONGULDAK'ta elektrik kesintisi nedeniyle mum yaktıktan sonra uyuya kalan Temel Çelik (82) ile Naciye Çelik (74), evde kanepenin tutuşması sonucu dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Çiftin cesetleri, evden gelen yoğun dumanı fark eden komşuları tarafından bulundu.
Olay, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın alt katında oturan Temel ve Naciye Çelik çiftinin evinden gelen yoğun dumanı fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, Temel ve Naciye Çelik çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Evde inceleme yapan polis, yaşlı çiftin elektrik kesintisi nedeniyle yaktıkları mumun eriyerek kanepeyi tutuşturmasıyla yangın çıktığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çelik çiftinin cenazeleri, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Davut Mutlu, Çelik çiftinin 14 yıllık kiracıları olduğunu belirterek, "Ben ev sahibinin oğluyum. Annem haber verdi. Ben geldiğimde itfaiye buradaydı. Cenazeleri dışarı çıkarmışlar. Savcı ve polis gerekli incelemeleri yaptı. Cenazeleri morga kaldırdılar. Biz çok üzüldük. Bizim 14 yıllık kiracı demiyorum artık aile dostlarımızdı" dedi.
ZONGULDAK'ta elektrik kesintisi nedeniyle mum yaktıktan sonra uyuya kalan Temel Çelik (82) ile Naciye Çelik (74), evde kanepenin tutuşması sonucu dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Çiftin cesetleri, evden gelen yoğun dumanı fark eden komşuları tarafından bulundu.
Olay, Terakki Mahallesi Gümüşhane Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın alt katında oturan Temel ve Naciye Çelik çiftinin evinden gelen yoğun dumanı fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, Temel ve Naciye Çelik çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Evde inceleme yapan polis, yaşlı çiftin elektrik kesintisi nedeniyle yaktıkları mumun eriyerek kanepeyi tutuşturmasıyla yangın çıktığını tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çelik çiftinin cenazeleri, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Davut Mutlu, Çelik çiftinin 14 yıllık kiracıları olduğunu belirterek, "Ben ev sahibinin oğluyum. Annem haber verdi. Ben geldiğimde itfaiye buradaydı. Cenazeleri dışarı çıkarmışlar. Savcı ve polis gerekli incelemeleri yaptı. Cenazeleri morga kaldırdılar. Biz çok üzüldük. Bizim 14 yıllık kiracı demiyorum artık aile dostlarımızdı" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ZONGULDAK Elektrik kesilince mum yakan yaşlı çift, çıkan yangında öldü
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