Zonguldak Emekli Astsubay Yüzlerce Engellinin Yüzünü Güldürdü

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde yaşayan emekli jandarma astsubay Cem Cemal Ünal
, 23 yıl önce İstanbul
'da görev yaptığı sırada tanıştığı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
ile engellilere yardım etmeyi hiç bırakmadı. Emekli olduktan sonra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak Temsilciliği'ni kurarak başkanı olan Cem Cemal Ünal, mavi kapak projesini geliştirerek kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla 2 yılda yaklaşık 1 milyon liralık 200 akülü sandalye ve 60 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.
Emekli jandarma astsubay Cem Cemal Ünal, Türkiye'nin dört bir yanında komando ve karakol komutanı olarak 20 yıl görev yaptı. Ünal, 23 yıl önce henüz 5 yıllık astsubay olarak İstanbul'da görev yaptığı sırada Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ile tanıştı. Jandarmanın desteğiyle engelli bireylerin medikal ihtiyaçları karşılandı. Engelli insanların ihtiyaçlarını gören Ünal, ardından dernek başkanı Baş ile irtibatını hiç koparmadı. Ünal, çalıştığı her bölgede engelli insanlara yardım etmeyi sürdürdü. 2006 yılında Şırnak
'ın İdil
ilçesinde komutanlık yaptığı sırada engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye alınmasını sağladı. Birçok terör operasyonlarına da katılan Ünal, 2013 yılında emekli oldu. Ünal, emekli olduktan sonra da Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile irtibatını hiç koparmadı. 2 yıl önce Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Zonguldak Temsilciğini kurarak başkanı oldu.
YÜZLERCE EGELİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Emekli astsubay Ünal, Türkiye'nin her yerinde yapılan mavi kapak projesini daha da genişleterek birçok engelli insana yardım etmek istedi. Projeyi geliştiren Ünal, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'nin Çaycuma Kaymakamlığı'na bir yazı göndererek okullardaki öğrencilerin mavi kapak toplamasını talep etti. Kaymakam Serkan Keçeli
de ilçedeki tüm okullara genelge göndererek öğrencilerin projeye katkıda bulunmasını ve öğrencilerin mavi kapak toplamasını istedi. Öğrencilerde projeye beklenenden daha çok ilgi gösterdi. Öğrenciler, sadece okullarında değil, evlerin, mahallerinde, sokakta mavi kapak toplamaya başladı. Çaycuma Belediyesi
de öğrencilerin topladığı kapakları, araçla okullardan alarak geri dönüşüm tesisinde biriktirdi. Toplanan kapaklar TIR'larla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gönderildi. 2 yılda toplanan milyonlarca mavi kapakla 1 milyon lira değerinde 200 akülü, 60 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı.
'MİLYONLARCA KAPAK TOPLADIK'
Cem Cemal Ünal, engelli insanların ihtiyaçlarını gördükten sonra kayıtsız kalmak istemediğini ve meslek hayatı boyunca da yardım etmeyi hiç bırakmadığını söyledi. Engelli insanların yüzünü biran olsun güldürmenin kendisine dünyanın en güzel duygusunu yaşamasına neden olduğunu söyleyen Ünal, Türkiye Felçlileri Derneği ile 23 sene önce tanıştım. Başkan Ramazan Baş ile tanıştıktan sonra oldu. İstanbul'da komutanlık yaparken böyle bir yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dernek ile toplantı yaptık ve genel merkezine çeşitli medikal ürünler sağlandı. Bu vesileyle Ramazan beyle başlayan dostluğumuz hiç bitmedi ve bugünlere kadar geldi. Emekli olmadan öncede engeliler adına çok yararlı işler yaptık. Emekli olduktan sonra da Zonguldak'ta bir temsilcilik açtık. Engelli vatandaşlarımıza onların sayesinde ulaştık. Milyonlarca kapak topladık bugüne kadar. En son buradan yaklaşık 4 tona yakın kapak toplandı ve derneğe gönderildi. Hali hazırda kapak toplamaya devam ediyoruz. dedi.
'YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'nin 2005 yılından beri yaptığı mavi kapak projesini kendisinin biraz daha geliştirdiğini söyleyen Ünal, bunda asker olmasının da etkisi olabileceğini söyledi. Projenin kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle daha disiplinli ve profesyonel hal almasını sağladığını ifade eden Ünal, şöyle dedi
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi, Çaycuma Kaymakamlığı'na bir yazı yazdı. Okullardan kapak toplanmasını istedi. Kaymakam bey de okullara genelge gönderdi ve projenin gelişmekte olan çocuklara katkısının göz önünde bulundurulmasını ve projeye destek olunmasını istedi. Bu projeye öncülük etti diyebiliriz. Kaymakamlık
bu şekilde bir adım attı. Çaycuma Belediyesi de bize her türlü desteği verdi. Geri dönüşüm sisteminde o kapakların toplanmasını sağladı. Engelli vatandaşlarımıza gerekli araç desteğini verdi. Bugüne kadar 200'den fazla kişiye akülü sandalye verildi. 60 adet manuel sandalye verildi. Hasta yatakları ve engelliler için kullanılan minderler verildi. Çeşitli ekipmanlar verildi. Proje devam ediyor. Burada ben olmam ama başkası olur ama bu proje devam edecek. Biz bu insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Buraya gelen tekerlekli sandalyeler bir emekle buraya geliyor ve hiçbir ücret talep edilmeden insanlarımızın kullanımına veriliyor.
Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda arkadaşlarıyla birlikte binlerce kapak toplayarak kampanyaya destek olan 13 yaşındaki Ezgi Sena Demir, Engelli arkadaşlarımız rahatça dolaşabilsin, dışarıya çıkabilsin diye kapakları parklardan, sokaklardan ve okulda topladık. Bu kapaklar sayesinde onlara tekerlekli sandalye alındı. Bizde çok mutlu olduk. dedi.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği,Zonguldak
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:32