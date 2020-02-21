Haberler » 3. Sayfa » Zonguldak Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu - Haberler

Zonguldak Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

21.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:32Zonguldak Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonu
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube tarafından il merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu satan ve üzerlerinden 45 gram uyuşturucu ele geçirilen şahıslardan E.A, E.K ve T.B gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen E.A tutuklanırken T.B ve E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 23:09:03