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ZONGULDAK Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı

Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen el dezenfektanları halka ücretsiz dağıtılacak.

02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen el dezenfektanları halka ücretsiz dağıtılacak.
Karadeniz Ereğli Belediyesi, maske imalatının ardından el dezenfektanı üretimine başladı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, içme suyu arıtma tesisinde kurulan dezenfektan imalatı bölümünü inceledi. Belediye ekipleri, daha önce başladıkları maske ve eldiven imalatının ardından dezenfektan üretimiyle birlikte hazırlayacakları ürünleri halka ücretsiz dağıtacak.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kimyager ve eczacılarla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Üretim alanında kimyagerlerimiz ve eczacımız ile birlikte dezenfektan üretim alanı kurduk. Burada şişelere hazırlanan dezenfektanlar düğün salonuna gönderiliyor. Düğün salonunda yapılacak olan pakette maske, eldiven, sabun ve koronavirüs ile ilgili broşür ile birlikte cumartesi günü 31 mahallede dağıtım yapacağız." dedi.
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ZONGULDAK Ereğli’de belediye el dezenfektanı üretimine başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halil Posbıyık, Güncel

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ZONGULDAK Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı
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Haberler ›› Güncel ››ZONGULDAK Ereğli'de belediye el dezenfektanı üretimine başladı - Haberler

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