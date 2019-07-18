ZONGULDAK Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında

Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (3) Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde derenin taşması sonucu meydana gelen selin ardından suların çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Su taşkınlarından zarar gören iş yerleri ve evlerin sahipleri temizlik çalışması başlattı. Sel sularında hafif yaralanan 3 kişi Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekiplerin aralıksız olarak çalışmaya devam ettiğini, suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmasını hızlandırdıklarını söyledi.
SEL SULARININ İŞ YERLERİNE GİRİŞ ANI KAMERALARDA
Diğer yandan sel sularının iş yerine giriş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde suların girmeye başladığı sel sularının iş yerini kısa sürede doldurduğu görülüyor.