Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ZONGULDAK Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı

Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen maske ve dezenfektan malzemeleri yaklaşık 50 bin çantaya konularak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

04.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:15
Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde belediye tarafından üretilen maske ve dezenfektan malzemeleri yaklaşık 50 bin çantaya konularak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Ereğli Belediyesi tarafından üretimi yapılan maske ile el dezenfektanlarının dağıtımına başlandı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık bugün düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Ereğli'de 45 bin hane olduğunu belirterek, hazırlanan yaklaşık 50 bin çantanın birkaç gün içerisinde tüm hanelere ulaştırılacağını, çantaların içerisinde 4 adet maske, 2 adet sabun ve el dezenfektanı olduğunu belirtti. Daha sonra görevliler çantaları alıp mahallelere dağılarak çantaları dağıtmaya başladı. ZONGULDAK Ereğli’de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

ZONGULDAK Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ZONGULDAK Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:50: Esed rejimi güçleri Kamışlı'da bir YPG/PKK'lı teröristi öldürdü - Haber 17:50: Karabük'te yurtlara yerleştirilen yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı - Haber 17:49: Korona virüs yaban hayatı da etkiledi - Haber 17:49: HUDER Başkanı Ali Dilber: "Yargının en önemli ayaklarından birisi Avukatlardır" - Haber 17:49: Tekirdağ Şehir Hastanesi bağlantı yolu çalışmaları başladı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler