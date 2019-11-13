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Zonguldak-ereğli'de iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu

Ereğli'de iş yeri kurşun yağmuruna tutulduZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satışı yapan iş yeri kurşunlandı.

13.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:04
Ereğli'de iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu
'ın Ereğli ilçesinde, telefon ve aksesuarları satışı yapan iş yeri kurşunlandı. , 11 kovan tespit ederken, soruşturma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Yukarı Sokak'taki telefon ve aksesuarları satan iş yerinde meydana geldi. Sabah iş yerine giden Rıfat Oğuz, dükkanının kurşunlandığını fark etti. Şoka uğrayan Rıfat Oğuz, polise verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde incelemede bulundu. Polis dükkanın kepenk, tabela ve camlarına kurşunların isabet ettiğini tespit etti. İş yeri ve çevresinde toplam 11 kovan tespit edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Zonguldak-ereğli'de iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu

Zonguldak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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