ZONGULDAK Ereğli'de 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' coşkusu

Ereğli'de 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' coşkusuZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçılar Gülşen ve Volkan Konak, hayranlarını coşturdu.Ereğli Belediyesi'nin 5 yıl aradan sonra 21'incisini düzenlediği 3 gün sürecek festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sivil toplum örgütü temsilcileri, yabancı dans ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tüm dünyada sevgi, barış ve dostluk istediklerini ifade ederek, Misafirlerimizle 20 yıldır haykırdığımız gibi hep birlikte 'sevgi, barış ve dostluk' dedik. Üç gün boyunca savaşsız bir dünya istediğimizi haykırıyoruz. Termik santralsız bir Türkiye istediğimizi, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin ön planda olduğu çağdaş, Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir ülke özleminde olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz dedi. Barış güvercinlerinin uçurulmasının ardından konser alanındaki festival meşalesi yakıldı. Yerli ve yabancı halk dansları gösterileri ile festival devam etti.GÜLŞEN VE VOLKAN KONAK SAHNE ALDIFestivalin ilk akşamında ünlü sunucu Yavuz Seçkin Barış Manço kostümüyle sahneye çıktı. Taklitleriyle izleyicileri güldüren Yavuz Seçkin, festivalin ilk akşamında Gülşen ve Volkan Konak sahneye çıkacağını duyurdu. Ardından ilk olarak sahne alan Gülşen, sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Gülşen, izleyicileri şarkılarıyla coşturdu. Ardından sahne alan Volkan Konak, şarkıları ve şiirleriyle alanı dolduran binlerce kişiyi kendine hayran bıraktı.