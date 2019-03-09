Zonguldak Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Adliyede

Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak
İl ve Ereğli İlçe Jandarma
Komutanlığı, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından geçen çarşamba günü sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul
'da 1, Ereğli'de ise 10 olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i İstanbul
'da tutuklandı. 10 şüpheli ise Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Zonguldak, Güncel
Kaynak: DHA