Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Zonguldak Ereğli'ye demirleyen 'corona'nın kaptanı herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyor

Ereğli'ye demirleyen 'corona'nın kaptanı: herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyorİstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Ereğli'ye demirleyen "Ocean Corona" isimli kargo gemisinin Filipinli kaptanı Marande, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor.

19.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:32
Ereğli'ye demirleyen 'corona'nın kaptanı: herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyor
İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Ereğli'ye demirleyen "Ocean Corona" isimli kargo gemisinin Filipinli kaptanı Marande, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu.
Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Zonguldak Ereğli'ye vardı. İstanbul'da, 289 metre boyundaki gemiye, koronavirüse karşı tulum giyip maske takan ekipler tüm önlemleri alarak çıkmıştı. Karadeniz Ereğli'de de yine sıkı önlemlerle gemiyle temas kuruldu. Ekipler, gerekli tedbirleri alarak, gemiye çıktı ve işlemleri yaptı. Şehirdeki bir gemi acentası, limandaki gemi tarafından talep edilen hizmetleri yerine getirirken, personel için öngörülen tüm korunma önlemleri uygulandı.
Geminin Filipinli kaptanı Batayola Lester Marande, Ereğli'ye demir cevheri yükü getirdiklerini ve daha sonra Ukrayna'nın Yuzhny Limanı'na gideceklerini söyledi. Norverç'in Narvik limanından geldiklerini ifade eden kaptan, orada bazı tedbirlere tabi tutulduklarını belirtti. Geminin adının Ocean Corona olmasının, koronavirüs süreci dışında sadece bir tesadüf olduğunu belirten kaptan, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu.
Gemcilik faaliyetleri sırasında kedilerinin de ciddi önlemler aldıklarını ifade eden kaptan, şunları söyledi: Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm gemi personeli koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Yemekleri toplu halde yemiyoruz." Zonguldak Ereğli’ye demirleyen ’corona’nın kaptanı herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak Ereğli, İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren’in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak Ereğli'ye demirleyen 'corona'nın kaptanı herkes gemimle fotoğraf çektirmek istiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:31: Korona virüs tedavisi gören 59 taşındaki hastadan umut dolu paylaşım - Haber 10:30: Balık fabrikasında 3 saatlik yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı - Haber 10:30: "Süt aldım" bahanesi işe yaramadı, market sahibiyle birlikte cezadan kurtulamadı - Haber 10:30: Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı - Haber 10:29: İş adamlarından Vefa Sosyal Destek Grubuna moral ziyareti - Haber 09:55: Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu - Haber 09:00: Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 08:53: Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı - Spor 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber