ZONGULDAK Eşini ayağından vurarak rehin alan eski eş adliyeye sevk edildi

Eşini ayağından vurarak rehin alan eski eş adliyeye sevk edildiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit Aydoğan (43), adliyeye sevk edildi.

09.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:37
Eşini ayağından vurarak rehin alan eski eş adliyeye sevk edildi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, boşandığı eşini rehin alarak ayağından vuran Ümit Aydoğan (43), adliyeye sevk edildi. Ümit Aydoğan, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusu üzerine, "Namusumu temizledim" diyerek cevap verdi.
Dün öğle saatlerinde Kepez Mahallesi'nde meydana gelen olayda cezaevinden izinli çıkan Ümit Aydoğan, 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi(42) evinde rehin aldı. Ayağın vurduğu 3 çocuğunun annesi Aslı D.'yi balkona çıkararak elindeki tabanca öldürmekle tehdit eden Ümit A., çocuklarını göremediğini ve velayetlerinin halasına verilmesini istedi. Eve gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ'ın ikna etmesiyle 2 saat sonra teslim olan Ümit Aydoğan, gözaltına alındı.
'NAMUSUMU TEMİZLEDİM'
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ümit Aydoğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Ümit Aydoğan, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna 'Namusumu temizledim.' diyerek cevap verdi. ZONGULDAK Eşini ayağından vurarak rehin alan eski eş adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydoğan, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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