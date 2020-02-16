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Zonguldak-eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti

Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar ettiEREĞLİ(Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir yıl önce eşini kaybetmesinin ardından bunalıma giren Sevgi Aksu(59), intihar etti.

16.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:12
Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti
EREĞLİ( ),(DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir yıl önce eşini kaybetmesinin ardından bunalıma giren Sevgi Aksu(59), intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıl önce eşini kaybeden Sevgi Aksu'nun yalnız yaşadığı evinden silah sesi gelince komşuları polise verdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri, Sevgi Aksu'nun tabancayla başına ateş ederek intihar etiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aksu'nun daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Aksu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Zonguldak-eşinin ölümünden sonra bunalıma giren kadın intihar etti

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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