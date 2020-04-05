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Zonguldak "Evde kal" uyarılarına uydu

Zonguldak "Evde kal" uyarılarına uydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ın da içinde bulunduğu karantina uygulaması kapsamında vatandaşlar tedbirlere uydu evde kaldı.

05.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:01
Zonguldak "Evde kal" uyarılarına uydu
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ın da içinde bulunduğu karantina uygulaması kapsamında vatandaşlar tedbirlere uydu evde kaldı.
Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağının 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına getirilmesi ve hafta sonu tatili olması sebebiyle ekipler tarafından alınan sıkı tedbirler sonrası Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından vatandaşların il ve ilçelerde kurallara riayet etti. İl Emniyet müdürlüğü ekipleri denetimleri ve çalışmaları drone yardımıyla havadan görüntüledi. Vatandaşların sokağa çıkmadıkları görüldü.
"TTK'da üretim durdu, sıra özel işletmelerde"
Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediye başkanları toplantısında Zonguldak ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zonguldak'ta akciğer hastası olan vatandaşların sayısının yoğun olduğunu öğrendiğini söyledi. Zonguldak konusunda hassas olunmasını isteyen Erdoğan, "Burada maden ocaklarının faaliyetlerini durdurması talimatını verdim. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun faaliyetlerini durdurduğunu öğrendim. Özel işletmeler de bir an önce faaliyet durdursun. Yakından takip edin" açıklamasını yaptı. Zonguldak ’Evde kal’ uyarılarına uydu

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Genel

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Zonguldak "Evde kal" uyarılarına uydu
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