Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı - Haberler

zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı

Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikanın çatısına onarım için çıkan kaynak ustası Temel Demircan (46) ağır yaralandı.

23.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:00
Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, bir fabrikanın çatısına onarım için çıkan kaynak ustası Temel Demircan (46) ağır yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bölücek Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, onarım için fabrikanın çatısına çıkan kaynak ustası Temel Demircan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten iş makinelerinin üzerine düştü. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ağır yaralanan Temel Demircan'a ilk müdahalede bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Temel Demircan tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

zonguldak Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası yaralandı
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Evinize gidin’ diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi Haberler
"Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi
Kendisini karantiya alan Merkel’in test sonucu belli oldu Haberler
Kendisini karantiya alan Merkel'in test sonucu belli oldu
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Haberler
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
RTÜK, Can Ataklı’nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti Haberler
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili harekete geçti
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı Haberler
Ev karantinasını ihlal eden kişiyi polis ekipleri yakaladı
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu Haberler
Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca ülkesinde gündem oldu
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı Haberler
Uzmanlardan cep telefonu sahiplerine koronavirüs uyarısı
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü Haberler
Asansör aniden harekete geçti, 3 çocuk annesi kadın feci şekilde öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Vefa İletişim Merkezi" paylaşımı - Haber Niğde'de "tefeci" operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haber ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Hamaney, Kovid-19 hakkında yalan söylüyor" - Haber Ruhani: "ABD bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor" - Haber Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de Esad ile görüştü - Haber Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti - Haber RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı - Haber Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi - Haber "Evinize gidin" diyen belediye başkanı, nineden bastonu yedi - Haber 3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Loading