17.06.2019 16:47
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ZONGULDAK FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen aralarında mahrem imamın da bulunduğu 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.ZONGULDAK FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINDA 10 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA
TSK, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak, Güncel

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