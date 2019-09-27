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Zonguldak freni boşalan kamyon evin içine girdi

Freni boşalan kamyon evin içine girdiZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan kamyon evin duvarına çarparak durabildi.

27.09.2019 11:18
Freni boşalan kamyon evin içine girdi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, freni boşalan kamyon evin duvarına çarparak durabildi. Duvarı yıkılan Erkan Çakmakçı (32), deprem olduğunu sanarak kendini evden dışarı attı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. G.K. yönetimindeki 14 GA 258 plakalı kamyon, bir mağazaya yük bıraktığı sırada freni boşaldı. Yokuş aşağıya giden kamyonun sürücüsü G.K., panikle kendini dışarı attı. Kamyon, yolun altında bulunan 3 katlı bir binanın alt katındaki evin salon duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Kaza sırasında uyuyan ev sahibi Erkan Çakmakçı, deprem olduğunu sanarak panikle dışarı çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak freni boşalan kamyon evin içine girdi

Zonguldak, Deprem, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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