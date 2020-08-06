ZONGULDAK Freni boşalan minibüs elektrik direğine çarptı 2 yaralı

Freni boşalan minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde freninin boşalması sonucu elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü Recep Köseoğlu (53) ve gelini Sinem Köseoğlu (25) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gülüç Beldesi Çengelburnu Mahallesi Şehit Komiser Halis Çınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Köseoğlu yönetimindeki 74 BM 339 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Recep Köseoğlu ile gelini Sinem Köseoğlu(25) yaralandı. Yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sinem Köseoğlu sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Araçta sıkışan Recep Köseoğlu ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinem Köseoğlu ile Recep Köseoğlu tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.