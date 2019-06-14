14.06.2019 12:54
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ZONGULDAK Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi

Göktuğ'a hastanede doğum günü sürpriziZonguldak'ta, serebral palsi hastası 6 yaşındaki Göktuğ Koray Tabakçı'ya, tedavi gördüğü hastanede sağlık personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi
Zonguldak'ta, serebral palsi hastası 6 yaşındaki Göktuğ Koray Tabakçı'ya, tedavi gördüğü hastanede sağlık personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Hastane odası süslenirken, Göktuğ'un ilk kez bu kadar güzel bir doğum günü kutladığını söylemesi, hemşireleri duygulandırdı.
Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan Göktuğ Koray Tabakçı, doğuştan serabral palsi hastalığına yakalandı. Rahatsızlığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Göktuğ Koray Tabakçı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi görmeye başladı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yatarak tedavi gören Göktuğ'un doğum günü olduğunu öğrenen hemşireler, bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Göktuğ serviste tedavi gördüğü sırada, odası mavi balonlarla ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süslendi. Göktuğ, diğer sağlık personellerinin de katkılarıyla kısa sürede süslenen odaya geldiğinde sürprizle karşılaştı. Sağlık personelleri hep birlikte İyi ki doğdun Göktuğ diyerek doğum gününü kutladı. Çok şaşıran Göktuğ, kendisine hediye edilen oyuncakları görünce çok sevindi. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük çocuk, pastasındaki mumlara sağlık personeliyle birlikte üfledi. Göktuğ, çok sevdiği ambulansla da hastane önündeki boş alanda gezdirildi.
GÖKTUĞ'UN SÖZLERİ HEMŞİRELERİ DUYGULANDIRDI
Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan Göktuğ, Bugün benim doğum günüm. 6 yaşına girdim. Bana hediyeler aldılar, pastalar kestiler ve çok güzel sürprizler yaptılar. Ambulansa bindim, ambulansın sahibi bana ambulansı tanıttı, malzemelerini tanıttı. Çok mutlu oldum. dedi. Göktuğ'un konuşması sırasında bazı hemşireler gözyaşlarını tutamadı.
Göktuğ'un babaannesi Arife Tabakçı ise torununun çok mutlu olduğunu belirterek, Çok güzel sürpriz yaptılar. Anlatması çok zor. Haberimiz yoktu. Biz fizik tedavideydik. Göktuğ, sürpriz sonrası bana 'Babaanne dondum kaldım' dedi. Allah razı olsun, Allah onlara daha güzel mutluluklar nasip etsin. diye konuştu.
'GÜZEL YÜREĞİNİ MUTLU ETMEK İSTEDİK'
Göktuğ'un çok akıllı ve zeki bir çocuk olduğunu ifade eden hemşire Özlem Eyiusta ise, Biz onun doğum günü diye bu küçük yüreği sevindirmek istedik. Servis hemşireleriyle birlikte böyle güzel bir organizasyon düşündük. O güzel yüreği mutlu etmek istedik. O mutlu olunca biz de mutlu olduk. diye konuştu.ZONGULDAK Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi
Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

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