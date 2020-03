Zonguldak grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada mehmetçiğe anlamlı mesaj

Grizu faciasında ölen 263 maden işçisini anmada Mehmetçiğe anlamlı mesajZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden ocağında 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, olayın 28'inci yıl dönümünde ocak girişinde dualarla anıldı. Maden işçileri ocak girişine, 'Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğit Mehmetçiğin yanında' yazılı pankart asarak Türk askerine destek mesajı verdi.Dünya madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer alan patlamada ölen madenciler için ocak girişinde saat 07.30'da anma töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Türk, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile gece vardiyasından çıkan işçiler ve gündüz vardiyasına girecek olan madenciler katıldı. Ocak girişine, 'Bir avuç kömür için can veren madenciler, vatan için can veren yiğit Mehmetçiğin yanında' yazılı pankart asıldı. Anma programı, şehit maden işçileri ve askerler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, en büyük maden kazalarından birinin 28 yıl önce Zonguldak'ta yaşandığını söyledi. Yeşil, belirli tarihler arasında şehit olan madencilerin yakınlarına tanınan hakların tüm maden şehidi yakınlarına tanınması gerektiğini söyleyerek, 'Bu durumda olan yaklaşık 500 aile bulunuyor. Yasadaki tarih sınırlamasının kaldırılmasını ve tüm şehit ailelerinin bu haktan yararlanmasını istiyoruz." dedi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da 3 Mart'ın anısına ve vatan için mücadele eden Mehmetçiğe destek için madencilerin astığı pankartın en güzel mesajı verdiğini ifade etti.CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise facianın olduğu yılda Kozlu ilçesinde ortaokulda eğitim gördüğünü, acıya tanık olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Babalarını kaybeden arkadaşlarımla birlikte bu topraklarda büyüdüm. Babasız büyümek çok zor. Bu yörede nice böyle büyüyen çocuklar var. Yaptığınız görev bir nevi askerlik görevi. Yerin yüzlerce metre altından yerli ve milli kömürümüzü çıkarmanız aynı zamanda bir vatan savunmasıdır. Ülke olarak geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde bunu bir kez daha anlıyoruz. Taşkömüründe ithalata olan bağımlılığı azaltmak sizin emek ve gayretinizle mümkün. Bu ülke sanayisi sizin yerin ve denizin altında verdiğiniz gayretle ayakta duruyor. Ben saygıyla önünüzde eğiliyorum."Maden işçisi Yunus Şener de 263 maden işçisini rahmetle andıklarını söyleyerek, "Tüm şehit madencilerin ruhuna dua ettik, kuran okuduk. Allah tüm madencileri korusun. Sağ salim çalışarak evlerine ulaşmasını nasip eylesin. Tüm şehitlerimizi Allah rahmet eylesin, Türk milletini tüm kötülüklerden belalardan korusun." dedi.Faciada yaşamını yitiren madenciler için Kuran okundu. Ölen arkadaşları için dua eden işçiler yer altına inerek mesailerine başladı.