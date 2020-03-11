ZONGULDAK Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdı
Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdıALMANYA'da uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketine dönen Kemalettin Yaman(80), doğup büyüdüğü Zonguldak'ın Alaplı ilçesine anaokulu yaptırdı.
11.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:40
Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdı
ALMANYA'da uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketine dönen Kemalettin Yaman(80), doğup büyüdüğü Zonguldak 'ın Alaplı ilçesine anaokulu yaptırdı.
Kemalettin Yaman, 1964 yılında çalışmak için Almanya 'ya gitti. Yıllarca çalışan Kemalettin Yaman, 5 yıl önce memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine döndü. Yaman, Zonguldak Valiliği ile protokol imzalayarak tüm birikimiyle bir anaokulu yaptırmaya karar verdi. Yaman'ın katkılarıyla, Yeni Siteler Mahallesi'ne 4 derslikli anaokulu yapıldı. Kemalettin Can Yaman Anaokulu adı verilen okulun açılışı bugün yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kemalettin Yaman, yakınları ve öğrenciler katıldı.
KALICI BİR MİRAS BIRAKMAK İSTEDİM
Duygulanan Kemalettin Yaman, çocukluğunun yoksulluklarla geçtiğini ve ilkokulun ardından çalışmaya başladığını söyledi. Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Alaplı'ya dönerek bir miras bırakmak istediği ifade eden Yaman, Yoksul bir ailenin ferdi olarak İlkokulu tamamladıktan sonra aileme yardımcı olabilmek için çalışma hayatıma başladım. 15 yaşında kömür işletme atölyesinde işe başladım. Burada 9 yıl çalıştıktan sonra evlendim. Sonra Erdemir'de iş başı yaptım. Erdemir'de 3 yılın sonunda Almanya'ya göçler başlamıştı. Bende 1964 yılında Almanya'ya gittim. Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra memleketim Alaplı'ya dönerek beni yetiştiren bu topraklara bir miras bırakmak istedim. Hayatın sadece çalışma, para kazanma olmadığını hayatta çok daha önemli duyguların olduğunu bu ülkenin kaderini geleceğini değiştirecek olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim hayatına başlaması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bende yıllarca çalışarak kazandığımla vatanıma faydalı olabilmek için en küçük çocuğum olan Kemal Can ile kendi adımın birleşimi olan 'Kemalettin Can Yaman' anaokulunu yapmaya karar verdim. Okulumuz ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun. dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı'da hayırseverlerin destekleriyle çok güzel işler yapıldığını belirterek, 92 öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı ve 4 derslik anaokulunun açılışında katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kemal amcamız neredeyse 1 asıra yakın bir çabanın sonunda gurbette kazandığı imkanlarla geldi ve doğduğu vatan topraklarına kalıcı bir eser bıraktı. Kendisine gerçekten bütün gönlümle teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Bektaş, hayırsever Kemalettin Yaman ile birlikte kurdele keserek okulun açılışını yaptı.
ALMANYA'da uzun yıllar çalıştıktan sonra memleketine dönen Kemalettin Yaman(80), doğup büyüdüğü Zonguldak 'ın Alaplı ilçesine anaokulu yaptırdı.
Kemalettin Yaman, 1964 yılında çalışmak için Almanya 'ya gitti. Yıllarca çalışan Kemalettin Yaman, 5 yıl önce memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine döndü. Yaman, Zonguldak Valiliği ile protokol imzalayarak tüm birikimiyle bir anaokulu yaptırmaya karar verdi. Yaman'ın katkılarıyla, Yeni Siteler Mahallesi'ne 4 derslikli anaokulu yapıldı. Kemalettin Can Yaman Anaokulu adı verilen okulun açılışı bugün yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kemalettin Yaman, yakınları ve öğrenciler katıldı.
KALICI BİR MİRAS BIRAKMAK İSTEDİM
Duygulanan Kemalettin Yaman, çocukluğunun yoksulluklarla geçtiğini ve ilkokulun ardından çalışmaya başladığını söyledi. Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra memleketi Alaplı'ya dönerek bir miras bırakmak istediği ifade eden Yaman, Yoksul bir ailenin ferdi olarak İlkokulu tamamladıktan sonra aileme yardımcı olabilmek için çalışma hayatıma başladım. 15 yaşında kömür işletme atölyesinde işe başladım. Burada 9 yıl çalıştıktan sonra evlendim. Sonra Erdemir'de iş başı yaptım. Erdemir'de 3 yılın sonunda Almanya'ya göçler başlamıştı. Bende 1964 yılında Almanya'ya gittim. Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra memleketim Alaplı'ya dönerek beni yetiştiren bu topraklara bir miras bırakmak istedim. Hayatın sadece çalışma, para kazanma olmadığını hayatta çok daha önemli duyguların olduğunu bu ülkenin kaderini geleceğini değiştirecek olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim hayatına başlaması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bende yıllarca çalışarak kazandığımla vatanıma faydalı olabilmek için en küçük çocuğum olan Kemal Can ile kendi adımın birleşimi olan 'Kemalettin Can Yaman' anaokulunu yapmaya karar verdim. Okulumuz ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun. dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Alaplı'da hayırseverlerin destekleriyle çok güzel işler yapıldığını belirterek, 92 öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı ve 4 derslik anaokulunun açılışında katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kemal amcamız neredeyse 1 asıra yakın bir çabanın sonunda gurbette kazandığı imkanlarla geldi ve doğduğu vatan topraklarına kalıcı bir eser bıraktı. Kendisine gerçekten bütün gönlümle teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Bektaş, hayırsever Kemalettin Yaman ile birlikte kurdele keserek okulun açılışını yaptı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ZONGULDAK Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdı
Etiketler : Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Almanya, Alaplı, Güncel
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