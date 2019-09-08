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Zonguldak halkı havalimanına alıştı

Devlet Hava Meydanları Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre Zonguldak'ta geçen Ağustos ayında iç hat doluluk oranı yüzde 69'a, dış hat doluluk oranı ise yüzde 92'ye ulaştı.

08.09.2019 12:25 Zonguldak halkı havalimanına alıştı
Devlet Hava Meydanları Meydanları İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre Zonguldak'ta geçen Ağustos ayında iç hat doluluk oranı yüzde 69'a, dış hat doluluk oranı ise yüzde 92'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından THY ve Atlasjet Zonguldak Havalimanı'na iç ve dış hat seferlerini sürüdrüyor. DHMİ'nin açıkladığı veriye göre Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı. Ağustos ayı sonu itibariyle 295 iç hat, 41 dış hat olmak üzere toplam 336 uçak Zonguldak Havalimanı'na sefer yaptı. Bu uçakların 170'i ticari uçak vasfına sahipken diğerleri ise özel uçak olarak belirtildi. Ağustos ayına kadarki 3.5 aylık süreçte ise 16 bin 100 kişi Zonguldak Havalimanı'nı kullandı. - ZONGULDAK

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Ekonomi

Kaynak: İHA

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