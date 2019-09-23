Zonguldak hastaneye giderken, trafik kazasında hayatını kaybetti

Hastaneye giderken, trafik kazasında hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye giden Firdevs Tokatlı(69), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Firdevs Tokatlı, rahatsızlığından dolayı tedavi için özel hastaneye gittiği sırada Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Firdevs Tokatlı'ya karşıya geçtiği sırada Tülay B. yönetimindeki 67 UC 268 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Firdevs Tokatlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için gideceği özel hastaneye kaldırıldı. Firdevs Tokatlı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tülay B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA