ZONGULDAK Havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandı

Havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandıZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu drone timinin yaptığı denetimde, kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiği tespit edilen 3 kişiye toplam 4 bin 158 lira idari para cezası kesildi.

07.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:17
Havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandı
ZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu drone timinin yaptığı denetimde, kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiği tespit edilen 3 kişiye toplam 4 bin 158 lira idari para cezası kesildi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile denetimlerine devam ediyor. Kentte yaşanan bir hırsızlık olayıyla ilgili şüphelinin tespiti için drone ile denetim yapan ekipler, bu sırada silahıyla havaya ateş açan kişileri tespit etti. Belirlenen adrese gönderilen polis ekipleri, 3 kişinin kurusıkı tabancayla havaya ateş ettiğini tespit etti. Tutanak tutan ekipler, 3 kişiye ilgili kanunlar gereği toplam 4 bin 158 lira idari para cezası kesti. Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, drone görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Drone ile denetimlerini sürdüreceklerini ifade eden Turanlı, şöyle dedi:
"Zoraki eğlenceye adam başı dünya kadar ceza. Artık teknolojiyi bütün enstrümanları ile kullanan, devletin milletin hizmetinde? huzurunda sürekli bir aparat olarak yanında bulunduran Zonguldak polisimizin bugün başarılı bir çalışmasını, kötü niyetli insanlara bir tembih olarak yayınlamaktan ve arkadaşlarının başarısını duyurmaktan mutluyuz. Fotosafari timlerimiz ve drone ekiplerimiz artık gece gündüz şehrin devriye hizmetlerinde olacak. Güç birliği yapan karma bir şekilde çalışan bu ekiplerimizi Zonguldak mahallelerinde muzdarip olduğunuz bölgeleri izlemek ve kendilerine yardımcı olmak üzere ilginizi bekliyoruz. Zonguldak Emniyet müdürlüğümüzün 0 505 318 67 09 numaralı whatsApp ihbar hattımıza yazılı olarak intikal edecek her türlü olumsuzluk mevcut imkanlarımızla değerlendirilecektir." ZONGULDAK Havaya ateş açan 3 kişi dronla tespit edilip, yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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