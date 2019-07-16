16.07.2019 13:56
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ZONGULDAK Heyelan nedeniyle boşaltılan binada incelemeler sürüyor

Heyelan nedeniyle boşaltılan binada incelemeler sürüyorZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler sürüyor.

Heyelan nedeniyle boşaltılan binada incelemeler sürüyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan 4 katlı binada incelemeler sürüyor.
İlçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından kayan toprak, 4 katlı binanın giriş katına doldu. Ereğli Belediyesi'ne bağlı ekipler, tedbir amaçlı binada yaşayan 4 aileden toplam 16 kişiyi tahliye etti. Ailelerin bazılarının yakınlarının yanına yerleştiği, isteyenlerin de güvenli evlere yerleştirileceği öğrenildi. Binada oturan Gülhan Akcan, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Toprak kaymasının halen devam ettiğini ifade eden Akcan, Kızlarım isten geldikten 10 dakika sonra bir kütleme oldu. Deprem oldu zannettik. Kapının önü yıkılmış Çatı yıkılmış. İtfaiyeyi aradık. Evde yaşlı annem vardı. Onu çıkarttık. Dışarıda kaldık. Sağ olsunlar komşularımız yardımcı olmaya çalıştılar. Ama yapacak bir şey yok. Toprak hala kayıyor. Çok mağdur durumdayım. Kapım açılmıyor. İçeriye giremiyoruz. Terliklerimle kaldım. Zor durumdayım. Yardım bekliyorum. dedi.
Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından gerekli incelemelerin tamamlamasının ardından bina hakkında kesin kararın verileceği açıklandı. ZONGULDAK Heyelan nedeniyle boşaltılan binada incelemeler sürüyor
Kaynak: DHA
Konak Caddesi, Zonguldak, Güncel

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