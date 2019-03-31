Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Nuri...

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Nuri Tekin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nuri Tekin 5 bin 818, AK Parti
adayı Mehmet Celil Uzun
3 bin 409, MHP
adayı Ali Demir
265 oy aldı.
Tekin'in öz geçmişi -
1967 Alaplı doğumlu Tekin, çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde görev yaptı.
İki dönem Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Tekin, iki dönem CHP Alaplı İlçe Başkanlığı, İki dönem Alaplı Belediye Meclis üyeliği yaptı.
Evli ve 3 çocuk babası.
Nuri Tekin, Zonguldak, Cumhuriyet Halk Partisi, Alaplı, Güncel
Kaynak: AA