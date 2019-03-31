Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Bülent...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Bülent Kantarcı kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Kantarcı 8 bin 428 oy aldı.
-Kantarcı'nın özgeçmişi-
Bülent Kantarcı, 1954'de Çaycuma'da doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Yıldız Üniversitesinde yaptıktan sonra, lisansüstü eğitimini de aynı akademide yaptı. 1988-1995 yılları arasında, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini yürüttü.
Bülent Kantarcı, Cumhuriyet Halk Partisi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
Kaynak: AA