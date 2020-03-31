Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'ın en işlek caddesi trafiğe kapatıldı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi Gazipaşa, araç trafiğine kapatıldı.

31.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:25
Zonguldak'ın en işlek caddesi trafiğe kapatıldı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi Gazipaşa , araç trafiğine kapatıldı.

Kentte, koronavirüs salgınına karşı halkın sokağa çıkmaması için polis ekipleri sık sık ekip araçlarından anonslar yaparak, uyarılarda bulunuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor. Zonguldak Valiliği tarafından alınan kararla kentin en işlek caddesi Gazipaşa, araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca otoparklar da kapatılarak halkın kent merkezine inmemeleri istendi.Alınan tedbirlere karşı bazı vatandaşların bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Selami Uzun, resmi evrak işi için dışarı çıktığını anlatarak, "Yoksa gerekmediği sürece dışarı çıkmıyorum. İnşallah bu bela Türkiye'den ve dünyadan en kısa zamanda gider. İnsanların dışarı çıkmaması ve tedbirlerin alınması çok önemli. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ın en işlek caddesi trafiğe kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı kaldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı kaldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:36: Türk Kızılayı'ndan karantinadaki vatandaşlara yemek desteği - Haber 16:36: Ozanca Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi - Haber 16:36: Vefa Sosyal Destek Grubuna 2 bin 600 ihtiyaç talebi - Haber 16:36: İnegöl OSB'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 150 bin liralık destek - Haber 16:36: Tire'de koronavirüs önlemleri devam ediyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber