Zonguldak 'ın en işlek caddesi trafiğe kapatıldı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi Gazipaşa , araç trafiğine kapatıldı.

Kentte, koronavirüs salgınına karşı halkın sokağa çıkmaması için polis ekipleri sık sık ekip araçlarından anonslar yaparak, uyarılarda bulunuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor. Zonguldak Valiliği tarafından alınan kararla kentin en işlek caddesi Gazipaşa, araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca otoparklar da kapatılarak halkın kent merkezine inmemeleri istendi.

Alınan tedbirlere karşı bazı vatandaşların bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Selami Uzun, resmi evrak işi için dışarı çıktığını anlatarak, Yoksa gerekmediği sürece dışarı çıkmıyorum. İnşallah bu bela Türkiye'den ve dünyadan en kısa zamanda gider. İnsanların dışarı çıkmaması ve tedbirlerin alınması çok önemli. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor dedi.

Kaynak: DHA