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Zonguldak'ın hokey takımı Süper Ligde yoluna devam edecek

Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak ve Alanya'da maçları başarılı ile geçerek, Süper Ligde kalma başarısı gösterdi.

11.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:23Zonguldak'ın hokey takımı Süper Ligde yoluna devam edecek
Gençlik Merkezi Gençlik Kulübü, Zonguldak ve 'da maçları başarılı ile geçerek, Süper Ligde kalma başarısı gösterdi.

Zonguldak'ın hokey branşında tek Süper Lig takımı olan Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Milli hokey antrenörü Köksal Kasım yönetiminde Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü,Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakalarının ilk etabını 16-21 Kasım tarihleri arasında Zonguldak'ta başarılı tamamlamıştı. Ardından Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü 2.etap müsabakaları kapsamında 3-8 Şubat tarihleri arasında Alanya'da ter döktü. Bir birinden zorlu maçlara çıkan eli sopalı kızlar rakiplerini sahaya dar ederek ligi 6.sırada tamamladı. Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü almış olduğu bu başarıyla Süper Ligde yoluna devam etme hakkı kazandı.

"Zonguldak'ı Süper Ligde tutmayı başardık"

Milli hokey antrenörü Köksal Kasım, Zonguldak'ı Süper Ligde tutmayı başardıklarını söyleyerek, "4. sezon itibariyle Süper Ligdeki yerimizi ve maçlarımızı tamamladık. 3-8 Şubat tarihleri arasında ikinci etap maçlarımızı Alanya'da tamamladık. Şuanda 4 sezondur Süper Ligdeyiz. Yolumuza devam ediyoruz. Zonguldak'ın tek Süper Lig takımını orada tuttuk. Seneye de Süper Lig müsabakalarımıza devam edeceğiz. Ligde 11 takım arasında 6. sırada ligi bitirdik"diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alanya, Spor

Kaynak: İHA

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