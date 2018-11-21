21 Kasım 2018, 13:40
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Zonguldak'taki Maden Ocağı Patlamasında 3 İşçinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi var.

MADEN OCAĞINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Asgari Tepe mevkiindeki özel maden ocağında bugün saat 03.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

3 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ı kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ACI HABER GELDİ

Ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesine ulaşıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILAN 5 İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Evren Cinemre ve Adem Alibaş'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kilimli,Zonguldak
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:40



YORUMLAR (14)
REİS NE DEDİ: Takdiri ilahi,allah korusun, 1900 lu yillarda amerikada da oldu
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YAZIK.GÖZ GÖRE GÖRE SONA EREN HAYATLAR: 2019 a sayılı günler kala ruhsatsız tesislerde ölen işçi haberleri geliyor. Yazık çok yazık. Elektrikten bir sürü ek vergi alınıyor, bu gözden kaçmıyorda Ruhsatsız işletmeler nasıl Devletin gözünden kaçıyor. Sorsan Batı bizi kaskanıyor yada dış güçler bizi çekemiyor. Bu arada Bilmem farkındamısınız sırf Müslüman olmadıkları için Gavur dediğimiz Avrupa, batı varya Adamlar bizlere her alanda 100 yıl fark atmış. Adamlardan din alın demiyoruz. Kafa bilgi örnek medeniyet alsanız sorunlar zaten yarıya inecek
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  • HAYVANYUS : 100 yıl gene iyi vermişsin.. Bence en az 200 sene bizim toplumun gavur dediklerinin gerisindeyiz
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GS: Ben Avrupa da yasiyorum, Hergün Dünya haberlerini izlerim, bu Türkiye de ki Maden Kazalari kadar hicbir ülkede Duymuyorum. Dünya da her Ülke Maden Kazalarini Minimuma getirmis , Türkiyede halan her sene Maden iscileri ihmal yüzünden ölüyorlar. Biz Akilanmayiz . . . . . . . . . . . .
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VTN53: Allah rahmet eylesin. ailelerine sabır versin. denetimsiz bakımsız ocaklar. yazıklar olsun.
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