Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Zonguldak
'ın Kozlu
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ali Bektaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Bektaş 8 bin 544, İYİ Parti
adayı Hüdai Dökmeci
6 bin 566, CHP
adayı Cengiz Bank
4 bin 25 oy aldı.
Bektaş'ın öz geçmişi
Ali Bektaş, 26 Kasım 1961'de Kozlu'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Kozlu'da tamamlayan Bektaş, yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi
ve Zonguldak Mühendislik Fakültesinde tamamladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu
(TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde Maden
Mühendisi olarak işe başlayan Bektaş, 26 Nisan 1999- 27 Mart
2004 tarihleri arasında, CHP'li aday olarak Kozlu Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
2009 yerel seçimlerinde 2. kez Kozlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Bektaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA