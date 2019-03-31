31 Mart 2019, 22:47
»»

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Zonguldak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Bektaş kazandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Bektaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Bektaş 8 bin 544, İYİ Parti adayı Hüdai Dökmeci 6 bin 566, CHP adayı Cengiz Bank 4 bin 25 oy aldı.

Bektaş'ın öz geçmişi

Ali Bektaş, 26 Kasım 1961'de Kozlu'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Kozlu'da tamamlayan Bektaş, yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi ve Zonguldak Mühendislik Fakültesinde tamamladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde Maden Mühendisi olarak işe başlayan Bektaş, 26 Nisan 1999- 27 Mart 2004 tarihleri arasında, CHP'li aday olarak Kozlu Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde 2. kez Kozlu Belediye Başkanlığı'na seçilen Bektaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ali Bektaş, AK Parti, Kozlu, Zonguldak, Güncel
Kaynak: AA