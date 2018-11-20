Zonguldak
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürlüğünce, "Zonguldak İnsan Kaynakları ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
, Bülent Ecevit Üniversitesi
Tahir Karaoğuz Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, insanların bir mesleğinin ve kariyerinin olması gerektiğini söyledi.
"Bir mesleğiniz olmadı mı olumsuz kadere boyun bükmek zorunda kalıyorsunuz." diyen Vali Bektaş
, şöyle konuştu:
"Yeni bir çağdayız ve bu yenilik katsayısı da hızla artıyor ve her geçen gün değişiyor. Hayat ve kariyer unsurları değişiyor. Kariyer meslekleri değişiyor ve geleceğin bizlere neler getireceğini öngörmekte zorlanıyoruz. Geçmişin şartlarıyla hayatımızı yani geleceğimizi dizayn etmeye kalktığımızda işin içinden çıkamıyoruz. Gençlerimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Olmayacak heveslere yıllarımızı harcamamalıyız. Fırsat kaçtıktan ve zaman geçtikten sonra işi sıfırdan başlatmak kolay olmuyor. Her çocuğun mutlaka bir yaratılış, varoluş gayesi var. Hiçbir iş öbüründen daha değerli değildir. Önemli olan hakkını verdiğiniz işi yapmaktır. Sevdiğiniz işi yapmaktır. Kalitenize ve niteliklerinize uyan işi yapmaktır ve hakkını verdiğiniz, helal ettirdiğiniz işi yapmaktır. Bu kararı ortaokul son sınıfa kadar vermemiz lazım ve buna göre lise tercihine bulunmamız lazım. Lise sonunda ise bunu kesin olarak başarmamız lazım. Bu programın özellikle gençlerimize fayda sağlamasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ise, düzenledikleri etkinliklerle işverenleri, işçileri ve iş arayanları bilgilendirirken, öbür taraftan hedef kitleleri arasında yer alan öğrencilere iş hayatını tanıttıklarını belirtti.