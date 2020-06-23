ZONGULDAK İtfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşu kurtaramadı

İtfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşu kurtaramadıZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde itfaiye eri, sıkıştığı yerden kurtardığı serçeye, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

23.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:49
İtfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşu kurtaramadı
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde itfaiye eri, sıkıştığı yerden kurtardığı serçeye, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Serçe, bu müdahalelere rağmen öldü. Merkez Mahallesi Ocak Caddesi'nde, binanın çatı sacına kuş sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekibi, kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye aracındaki merdivenle çatıya ulaşan itfaiye eri Eren Arslanyılmaz, kalbi duran serçeyi canlandırmak için büyük mücadele verdi. Suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşun ölmesi üzerine Arslanyılmaz, büyük üzüntü yaşadı. Bu anlar, diğer itfaiye erinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ZONGULDAK İtfaiye eri, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı kuşu kurtaramadı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Kozlu, Güncel, Haber

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