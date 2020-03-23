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ZONGULDAK İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajıZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.

23.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:12
İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı
ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye ' mesajı verdi.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti. İstasyon önünde meşaleler yakan itfaiye erleri, hortumlarla 'Evde kal Türkiyem' yazdı. Siren çalarak sağlık çalışanlarını alkışlayan itfaiye erlerinin o anlar drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızı, kamu personelimizi, askerlerimizi büyük özverilerinden dolayı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz." denildi. ZONGULDAK İtfaiyecilerden ’Evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

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ZONGULDAK İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı
Etiketler : Türkiye, İtfaiye, Güncel

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