ZONGULDAK Kaçak avcıların vurduğu yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı

Kaçak avcıların vurduğu yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındıZONGULDAK'ta kaçak avcılar tarafından vurulan yaban domuzunun 15 günlük olduğu tahmin edilen yavrusu koruma altına alındı.

25.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:00
Kaçak avcıların vurduğu yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı
ZONGULDAK'ta kaçak avcılar tarafından vurulan yaban domuzunun 15 günlük olduğu tahmin edilen yavrusu koruma altına alındı.
Devrek Dorukhan Ormanları 18. Bölge'de kaçak avcılar tarafından yaban domuzu vurularak telef edildi. Karayoluna yakın bölgede ölen annesinin yanında bekleyen yavru domuzu görenler ekiplere haber verdi. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru yaban domuzunu koruma altına aldı. Sağlık kontrolü yapılan yavru domuz, araçla Gökçebey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir fabrikaya ait hayvanat bahçesine teslim edildi. Yaklaşık 15 günlük olduğu tahmin edilen yavru domuzunun yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. ZONGULDAK Kaçak avcıların vurduğu yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Devrek, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio’nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Haber
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Haberler››Güncel››ZONGULDAK Kaçak avcıların vurduğu yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:56: Rüzgarın zarar verdiği ağaçlar faciaya neden oluyordu - Haber 14:56: Bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı - Haber 14:55: KOCAELİ Darıca'da market çalışanlarına koronavirüs testleri yapılmaya başlandı - Haber 14:55: ZONGULDAK Kaçak avcıların vurduğu yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı - Haber 14:55: MHP'de bayramlaşma - Haber 14:37: Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi - Magazin 14:03: Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı - Ekonomi 14:00: Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı - Haber 13:36: Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi - Haberler 13:24: El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi - Haber