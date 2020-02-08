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Zonguldak kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandıZONGULDAK'ta karda kayan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

08.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:12
Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı
ZONGULDAK'ta karda kayan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Zonguldak- Karayolu'nun Ereğli kesimindeki Soğanlı rampasında meydana geldi. U.T. yönetimindeki 67 TR 462 plakalı kamyon, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak M.B.'nin(47) kullandığı 41 BN 010 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, yolcu otobüsündeki P.A. (12), M.M.Ö. (12), U.G. (12), Ö.Y.C. (12) ve F.P. (31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Devrilen kamyonun sürücüsü U.T. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrasında iki sürücü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Zonguldak kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

Zonguldak, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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