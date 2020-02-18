Haberler » Güncel » Zonguldak karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı - Haber

Zonguldak karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı

Karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86) yaralandı.

18.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:45
Karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86) yaralandı.
Kaza, saat 16: 00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Gültaş (52) yönetimindeki 67 TY 620 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Sarıalp'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Sarıalp'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.İlk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Veysel Gültaş ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Zonguldak karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 19:50:09