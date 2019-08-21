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ZONGULDAK Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu

Kavgayı ayırmak isterken ayağından vurulduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen Murat Ö., ayağından vuruldu.

21.08.2019 04:41
ZONGULDAK Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu
Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen Murat Ö., ayağından vuruldu.
Olay, saat 02.00 sıralarında Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Gökay G. ile Burhan Ö., caddede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat Ö. de kavgayı ayırmak istedi. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkarıp ateşleyen Burhan Ö., yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Gökay G.?nin arkadaşı Murat Ö.'yü ayağından vurdu. Ayağından yaralanan Murat Ö. aniden yere yığıldı. Burhan Ö. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Murat Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Burhan Ö.?yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ZONGULDAK Kavgayı ayırmak isterken ayağından vuruldu

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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