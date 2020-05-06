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ZONGULDAK Kaza yapan araçtan savrulan köpek için seferber oldular

Kaza yapan araçtan savrulan köpek için seferber oldularZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

06.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:29
Kaza yapan araçtan savrulan köpek için seferber oldular
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobilden savrulan 'Leydi' isimli köpek ise vatandaşlar tarafından bulunarak sahibinin yakınlarına teslim edildi.
Kaza sabah saatlerinde Ereğli-Devrek yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Feyza Nur Demir (23) idaresindeki 67 TM 350 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Kazada sürücü Feyza Nur Demir ile araçta bulunan Sena Danışmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
VATANDAŞLAR 'LEYDİ' İÇİN SEFERBER OLDU
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldığı sırada araçta 'Leydi' isimli köpeğinin de olduğunu söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar, köpeği aramaya başladı. Otomobilden savrulan köpek yol kenarında bulundu. Korkudan titrediği görülen köpeği vatandaşlar severek sakinleştirdi. Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra yaralıların bulunduğu hastaneye götürülerek, burada sürücünün yakınlarına teslim edildi. ZONGULDAK Kaza yapan araçtan savrulan köpek için seferber oldular

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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