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Zonguldak kaza yaptığına inandıramadılar

Kaza yaptığına inandıramadılarZonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

28.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:47
Kaza yaptığına inandıramadılar
'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen Furkan G.(23), şoka girerek kendisine müdahale eden ve kaza yaptığı söyleyen sağlık ekiplerine inanmayarak aracını kontrol etti.
Kaza, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ereğli istikametine giden Furkan G.(23) yönetimindeki 42 BS 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin vermesiyle gelen sağlık ekipleri, sürücü Furkan G.'ye müdahalede bulundu. Şoka girdiği gözlenen Furkan G., kaza yaptığını söyleyen sağlık ekiplerine inanmadı. Ambulansa binmeyi reddeden Furkan G., aracının yanına giderek kontrol etti. Sağlık görevlisi ise, Görmüyor musun arabanın halini Kaza yaptın. dedi. Kaza yaptığını anlayan Furkan G., ardından ambulansa bindi.
Özel hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Furkan G.'nin 0.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Zonguldak kaza yaptığına inandıramadılar

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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