ZONGULDAK Kazada yaralanan 2 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi

Kazada yaralanan 2 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildiZONGULDAK'ta ehliyetsiz sürücü Furkan Başol'un kontrolünden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:11
Kazada yaralanan 2 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
ZONGULDAK'ta ehliyetsiz sürücü Furkan Başol'un kontrolünden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan R.S.'ye (17) sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, Başol'a ise ehliyeti olmadığı için 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesinde Bölücek Mevkiinde meydana geldi. Furkan Başol yönetimindeki 67 SK 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Tayfun Gültekin'in kullandığı 67 LP 556 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Furkan Başol ile diğer otomobildeki R.S. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sürücülerden Furkan Başol'un ehliyetinin olmadığını ve R.S.'nin de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. İki kişiye de 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ayrıca iki otomobilin de muayenesi olmadığı respit edildi, araçlar trafikten men edildi. ZONGULDAK Kazada yaralanan 2 kişiye 3 bin 150’şer TL ceza kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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