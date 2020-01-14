Haberler » Güncel » Zonguldak kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı - Haber

Zonguldak kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı

Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan halk, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

14.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:28
Kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan halk, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği karayolunu ulaşıma kapatarak eylem yaptı.
Elmatepe Mahallesi sakinleri, son olarak dün öğle saatlerinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan komşuları Mustafa Demir (56) ve Ali Yanmaz'ın (68) ardından bugün kazanın meydana geldiği karayolunda eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişi yolu ulaşıma kapatarak, araçların geçişini engelledi. Eylem yapan mahalleli, karayolunda sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle can güvenliklerinin olmadığını savundu. Eyleme destek veren CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, yaşanan trafik kazaları sonucu birçok insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını talep ettiklerini ifade etti. Çevre sakinleri, yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı.
Zonguldak kazalardan bıkan mahalleli yolu kapattı

Mustafa Demir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:49  İBB, ADALAR'DAKİ FAYTON VE ATLARI KAMULAŞTIRACAK - Haber
20:48  İBB'den Cemevlerine hizmet var statü yok - Haber
20:45  Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Haber
20:44  Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Haber
20:44  İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi - Haber
19:54  BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Haber
19:45  İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Haber
18:08  Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Haber
17:15  Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Haber
16:45  2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Haber
16.01.2020 20:53:10