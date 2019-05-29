ZONGULDAK Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldı

Kız öğrencilerinin babalarıyla dansı binlerce beğeni aldı Zonguldak
'ta Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Anaokulu öğrencilerinin anne ve babalarıyla yaptıkları dans gösterisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu 4 yaş grubu öğrencileri, okulun konferans salonunda yıl sonu gösterisi düzenledi. Birbirinden güzel şarkılarla dans edip eğlenen çocukların en çok alkış alan gösterileri ise anne ve babalarıyla yaptıkları danslar oldu. Kız çocuklar babalarıyla 'bana masal anlat baba' şarkısıyla dans etti. Çocukların babalarıyla yaptığı dans izleyicileri duygulandırdı. Erkek çocuklarının da anneleriyle yaptıkları dans ayakta alkışlandı. Sosyal medyalarda da paylaşılan dans videoları binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu öğrenci velileri, dans gösteri için öğretmen Diren Güngör Kılav'a teşekkür etti.
Zonguldak
, Anne
, Anadolu Lisesi
, Güncel
Kaynak: DHA