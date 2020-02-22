Haberler » Spor » Zonguldak Kömürspor antrenmana 1960 model otobüsle gitti - Spor

Zonguldak Kömürspor antrenmana 1960 model otobüsle gitti

Zonguldak Kömürspor, Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde ter idmanına 1960 model bir otobüsle gitti.

22.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:10Zonguldak Kömürspor antrenmana 1960 model otobüsle gitti
Kömürspor, Hekimoğlu maçı öncesinde ter idmanına 1960 model bir otobüsle gitti.

Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında yarın konuk edeceği Hekimoğlu Trabzon maçı öncesinde son antrenmanını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda yaptı. Sezon başından bu yana kadar maddi imkansızlıklar ve antrenman sahası gibi sıkıntılar çeken Zonguldak Kömürspor'un antrenmanı öncesinde ilginç görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kırmızı-lacivertli ekip maddi imkansızlıklar nedeniyle Zonguldak Belediyesi'nin tahsis ettiği 1960 model eski bir belediye otobüsü ile antrenmana gitti. Kırmızı-lacivertlilerin otobüsü sosyal medyada ilgi çekti. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 19:08:45