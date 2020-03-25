Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: 'Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız' - Spor

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

25.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:20
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir:
TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfikir, bakanlığın evde kal çağrısına uyarak futbolcularla birlikte evde kaldıklarını söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) istediği takdirde koronavirüs testi yaptırmaya hazır olduklarını söyledi.

"Sağlığımız için evde kalıyoruz"

Zonguldak Kömürspor Başkanı Hürfikir, "Şu anda 3. ligde bir takım antrenmanlara başlamış ve tepki görünce tekrar sonlandırılmış. Bizimde ne yapacağımız belli değil. Biliyorsunuz şu an futbolda önce sağlığımız önemli. Koronavirüsün temizlenmesi konusunda devletimiz büyük çaba gösteriyor. Bizlerde futbolcularımızla birlikte devletimizin dediklerine uyarak evde kalıyoruz. Uymaya da devam ediyoruz. Kendimizi bu sayede koronavirüsten korumaya çalışıyoruz. Evde hayat var. Herkesin sağlığı için evde kalması gerek" şeklinde konuştu.

"Oyuncular uzaktan takip ediliyor"

Futbolcuların uzaktan takip edildiğini ifade eden Başkan Hürfikir, "Kondisyoner Barış Şeref hocamız oyunculara günlük olarak antrenman programı gönderiyor. Oyuncular da bunları evde yapıyor. Yaptıkları hareketleri bize videosunu göndererek bizlerde buradan takibini yapıyoruz. Bu sayede oyuncuların kondisyonlarını korumaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda gerekirse toplantılarımızı da telefonla görüntülü şekilde yapacağız" diye konuştu.

"TFF isterse korona testi yaptırırız"

Başkan Hürfikir, Türkiye Futbol Federasyonu istediği takdirde koronavirüs testini yaptıracaklarını söyleyerek, "Test konusunda şu an için bize gelen bir şey yok. Zaten test Zonguldak'ta yapılmıyor. Onun için numuneler alınarak başka illere gönderiliyor. Gerekirse yaptırırız. Sorun değil. Bizler sağlığımız için evde kalıyoruz. Süper Lig kulüpleri yaptırmaya başladı. Belki ilerleyen günlerde bizden de isteyebilirler" diye konuştu. - ZONGULDAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Zonguldak, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı Spor
Galatasaray da istiyordu, Fenerbahçe transferde atağa kalktı
Ersun Yanal’dan evde kal çağrısı Spor
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş’ın yıldızı, karantinada Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Spor
Beşiktaş'ın yıldızı, karantinada Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor’dan 1 milyon euroluk destek Spor
Conor McGregor'dan 1 milyon euroluk destek
Karantinadan kaçan Jovic, hapse girmemek için kendini savundu Spor
Karantinadan kaçan Jovic, hapse girmemek için kendini savundu
Fenerbahçe’de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası Spor
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan isim belli oldu iddiası
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’den ilk açıklama! Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk açıklama!
Barcelona’dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Spor
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı

Son Dakika Spor Haberleri

23:48: Berna Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir - Spor 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:39: Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti - Spor 23:37: Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Spor 23:31: Minik futbolculardan 'Evde Kal' çağrısı - Spor 23:25: Ersun Yanal'dan corona virüs çağrısı! - Spor 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber 22:40: Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı - Spor 22:27: Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı - Spor 21:48: Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım - Spor 21:35: Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu - Spor