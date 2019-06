Zonguldak Kömürspor'da sözleşmesi sona eren kaptan Mert Caymaz Açıklaması

TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'da sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Kaptan Mert Caymaz, açıklamalarda bulundu.



Kaptan Mert Caymaz, Kömürspordan ayrılmasının sebebinin artık kendisi için yeni bir heyecan yeni bir hikaye yazmak olduğunu söyleyerek, Kömürspor için her zaman açık kapı olduğunu söyledi. Caymaz ayrıca dışarıdan bir hocanın Kömürspor'a başarı getirmeyeceğini ve her zaman yerli hocalardan daha çok verim aldıklarını ifade etti.



"Yeni bir heyecan yeni bir hikaye yazmak için takımdan ayrıldım"



Yeni bir heyecan ve yeni bir hikaye yazmak için takımdan ayrıldığını ifade eden Caymaz, "Yeni sezonda Zonguldak Kömürspor'a başarılar diliyorum. Zonguldak Kömürspor bizim takımımız. İnşallah başarılı olurlar. Öncelikle şu zor şartlardan kurtulurlar. Kulüp bir rahatlamaya girer. Ondan sonra iyi bir sezon geçirip ligde kalırlar. Hedefleri ne, şu an bilmiyorum. Güzel dileklerimiz Zonguldak Kömürspor için. Zonguldak bizim kulübümüz. Benim artık burada devam etme şansım yok, sezon başında söylemiştim. Artık yeni bir takım yeni bir heyecan için kulüpten ayrıldım. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.



"Kömürspor'a tüm kapıları kapatamam"



Zonguldak Kömürspor'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Mert Caymaz, Kömürspor'a tüm kapıları kapatmadığını belirterek, "Hayat bu, her şeyi kesin konuşmamak lazım. Büyük konuşmamak lazım. Ama şu anda benim öyle bir düşüncem yok. Tabii ki de bütün kapıları kapatmamak lazım. Hayat ne götürür ne getirir bilemiyoruz. Serkan hocayla anlaştılar. Ben Serkan hocaya da başarılar diliyorum. Şahsi fikrim yakın geçmişte hep Zonguldaklı hocalarla başarılar geldi. Biz de bunun içindeydik. Benim şahsi fikrim Zonguldaklı bir isimle anlaşılmasını tercih ederdim. Sıkıntı yok. Başka hocayla anlaşmışlar ona da başarılar diliyorum" diye konuştu.



"Takımı ligde kalması büyük bir başarı"



Takımın ligde kalmasının büyük bir başarı olduğunu ifade eden Caymaz, "Sezon başında hedef bu değildi. Sezon başında en kötü Play-Off ümidiyle hedef koymuştuk. Sezon öncesindeki şartlar bize bu hedefi koydurdu. Ama maalesef kulübün yaşadığı sıkıntılar, büyük maddi sıkıntı, kulübün sahipsiz kalması bizi öyle bir konuma getirdi ki kümede kalmaya bile sevinir hale geldik. Bu sezon özellikle takım çok zor şartlarda mücadele etti. Bu tesisin şartları ve imkansızlıklar altında bu takımın kümede kalması büyük başarıdır. Şartlar böyle devam ederse yine kümede kalırsa yine büyük bir başarıdır. Şartlar iyi olsaydı bana göre bu takım Play-Off oynardı. Yeri geldi tesiste yemek çıkmadı, yeri geldi sıcak suyumuz yoktu, buna benzer bir sürü sebep. Ben buradan ayrılırken de hocalarımızla ve arkadaşlarımla konuştum. Burada kalmamızın en büyük sebebi hocalarımızın ve oyuncu arkadaşlarımızın büyük emeği" şeklinde konuştu.



"Dışarıdan bir hoca alınmasını doğru bulmuyorum"



Mert Caymaz, dışarıdan bir hoca alınmasını doğru bulmadığını söyleyerek, "Serkan hocayı tanımıyorum. Ben kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Keşke Zonguldaklı yerli bir hocayla anlaşılsaydı. Yerli hoca ve yerli oyuncudan uzaklaştıkça başarıdan uzaklaşıyorsun demektir. Biz bunu yakın geçmişte de gördük. Bu kulübün yakın geçmişte 2 şampiyonluğu var. Bunların ikisi de yerli hocalarla oldu. Ben her zaman bu liglerde şehri bilen yerli hocalardan yanayım. Geçen sene Cahit hoca olmasaydı başka hoca ne kadar dayanırdı? Yardımcı hocalar yerli olmasaydı bu takımı nasıl idare edebilirdi. Şenol hocada öyleydi. Kulüp burası zor bir kulüp. Şartlar düzeldiği zaman genellikle yerliden vazgeçilip popüler isimler ön plana çıkar. Ben kendi adıma doğru bulmuyorum. İsim önemli değil" diye konuştu.



"Hiç bir takımla ciddi bir görüşme yapmadım"



Şu ana kadar hiç bir takımla yüz yüze konuşmadığını ifade eden Caymaz, "Erokspor için beni menajer aradı. Böyle bir sohbet ettik. Sadece bu. Onun dışında ciddi bir teklif almadım. Sadece menajerle görüştük. Şu ana kadar hiç bir takımla bire bir görüşmem olmadı. Askerden geleli 2 hafta oldu. Şu an hiç bir şey yok. İnşallah benim için transfer dönemi hayırlı geçer. İnşallah transfer olduğum takımda da başarılar yakalarım. Benim söylemek istediğim bu takımın değerini bilelim. Bu takıma sahip çıkalım. Bu takımın yeri 2. Lig değil. İyi bir yapılanma ile bu takım üst ligleri hak ediyor. İnşallah bizden sonra bayrağı devralacak olanlar bu takımı hak ettiği yerlere taşıyacaktır. Herkes hakkını helal etsin" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA