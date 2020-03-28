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Zonguldak Kömürspor'dan 'evde kal' çağrısı

- Zonguldak Kömürspor'dan 'evde kal' çağrısı TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da teknik heyet ve futbolcular koronavirüs nedeniyle video hazırlayarak Türkiye'ye 'evde kal' çağrısında bulundu.

28.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:17
- Zonguldak Kömür spor 'dan 'evde kal' çağrısı
ZONGULDAK - TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor'da teknik heyet ve futbolcular koronavirüs nedeniyle video hazırlayarak Türkiye 'ye 'evde kal' çağrısında bulundu.
Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara seslenerek evde kal çağrısında bulunmuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından spor kulüplerinden de destekler gelmeye başladı. TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da teknik heyet ve futbolcular, tüm Türkiye için evde kal videosu hazırlayarak, vatandaşların evde kalarak, izole olması için çağrıda bulundu.
Teknik direktör Serkan Afacan: "Yetkililerin verdiği tavsiyelere uyalım"
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, yetkililerin verdiği tavsiyelere uymaları gerektiğini söyleyerek, "Dünya'nın zor durumdan geçtiği şu günlerde yetkililerin vermiş olduğu uyarıları eksiksiz yerine getirelim. Önce kendimiz ailemiz ve sevdiklerimiz için evde kal Türkiye" şeklinde konuştu.
Kaptan Sinan Ören: "Evimizde izolasyanı sağlayalım"
Kaptan Sinan Ören, evlerinden izolasyanı sağlamaları gerektiklerini ifade ederek, "Ülkemizin geçtiği bu zor durumdan biran önce kurtulmayı temenni ediyoruz. Bireyler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bunları da harfiyen uygulamamız gerekiyor. Lütfen yetkililerin verdiği tavsiyelere uyalım. Sosyalleşmenin zamanı değil. Evimizde izolasyanı sağlayalım. Başarabiliriz. Haydi Türkiye evinde kal" diye konuştu.
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Zonguldak Kömürspor’dan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Türkiye, Spor

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Zonguldak Kömürspor'dan 'evde kal' çağrısı

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