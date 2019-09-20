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Zonguldak Kömürspor değişen kurallar hakkında eğitim aldı

Zonguldak Kömürspor saha içerisinde değişen oyun kuralları hakkında bilgi almak adına İl Hakem Kurulu'ndan eğitim aldı.

20.09.2019 13:30Zonguldak Kömürspor değişen kurallar hakkında eğitim aldı
Zonguldak Kömürspor saha içerisinde değişen oyun kuralları hakkında bilgi almak adına İl Hakem Kurulu'ndan eğitim aldı.

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor değişen oyun kuralları hakkında oyuncuları bilgilendirmek adına Zonguldak İl Hakem Kurulu'ndan eğitim talep etti. Zonguldak İl Hakem Kurulu Başkanı ve İl Eğitimcisi Yrd. Doç. Dr. Evren Atış, TFF 2. Lig'de kenti temsil eden Zonguldak Kömürspor'a eğitim vererek, değişen futbol oyun kurallarını anlattı. Eğitime Kömürspor futbolcuları, teknik heyeti, bazı yöneticileri ve İl Hakem Kurulu üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren eğitim sonrasında Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan ve futbolcular eğitimden son derece memnun oldukları ifade ederek, İl Hakem Kurulu Başkanı Evren Atış ve ekibine teşekkür ettiler. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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